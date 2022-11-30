數位早餐車 開進北京地鐵

不出地鐵站，就能買到熱乎乎的包子、燒餅和粥等早餐，還可提前手機下單，現場取餐。最近，在北京地鐵雙井站E口內，一台數位化早餐車上崗，方便出站乘客買早餐，讓「一刻鍾便民生活圈」更加有溫度。

這輛占地不足一平方公尺的餐車配備了WiFi，方便顧客移動支付，餐車裡既有微波爐，還有兩個保溫櫃。包子、粥等可通過數位化程式批量加熱，保溫櫃更是可以保證熱餐恆定溫度。包子加熱只需40秒，咖啡、豆漿等飲品採用了保溫加熱方式，可以實現快速出餐。

「今年上半年我們通過對乘客進行需求調查了解到，便利早餐服務是地鐵乘客最為迫切的需求。」早餐車運營方相關負責人介紹，相比之前開設的地鐵站內D+便利店，數位化早餐車在空間設置上更加靈活，能夠更方便地滿足乘客在地鐵站內的消費需求，同時滿足上班族快節奏的需求。

目前，D+數位化早餐車僅在雙井站E口試點，經過近兩個月的試點，運營已初見規律，消費者基本以上班族為主；包子、豆漿等傳統中式早餐銷量占比達80%；麵包烘焙咖啡類約為20%；顧客中有37%成為「回頭客」。

未來，數位化早餐車將根據試點情況，在其他地鐵車站開設，還準備推出繽紛貝果、無碳水吐司、通勤便當等定期特色產品。