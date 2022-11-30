中日經濟交流對話 談「老」問題

中日經濟知識交流會紀念座談會和第39屆年會28日以線上線下相結合方式在大陸北京、日本東京舉辦。中方首席代表、中國國務院發展研究中心主任陸昊，日方首席代表、佳能全球戰略研究所理事長福井俊彥，大陸駐日本大使孔鉉佑，日本駐大陸大使垂秀夫出席並致詞。

中新社報導，會議充分肯定交流會機制40餘年來為推動中日經濟對話與合作發揮的重要作用，為今後兩國經濟界加強務實合作指明了方向。雙方代表圍繞促進世界經濟復甦與發展、深化中日經貿合作以及應對老齡化挑戰等議題進行了深入研討。

陸昊表示，今年正值中日邦交正常化50周年。中日兩國領導人日前實現了新冠肺炎疫情爆發以來的首次面對面會晤，就穩定和發展雙邊關係達成五點重要共識，為新時代雙邊關係發展指明了方向。剛剛閉幕的中共廿大提出了全面建設中國式現代化的目標，將推進高水平對外開放、構建互利共贏國際合作關係置於十分重要的位置。希望交流會能夠堅守初心使命，發揚優良傳統，彰顯時代價值，以兩國領導人會晤達成的重要共識為引領，繼續深化經驗交流和知識分享，為構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係作出積極貢獻。

陸昊指出，當前世界經濟格局和國際形勢發生深刻變化，多重因素交織導致世界經濟面臨嚴峻形勢。中日同為世界經濟大國，兩國經濟相互依存度很高，產業鏈供應鏈聯繫緊密、利益交匯點眾多。多年來，兩國經濟合作為推動世界經濟增長作出了重要貢獻。未來，兩國除加強貿易投資、創新合作、金融合作外，還可在綠色發展與低碳轉型、數位經濟、應對老齡化挑戰以及維護區域產業鏈供應鏈穩定暢通四個方面著重發力。