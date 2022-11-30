拚未來產業 10+1科技園試點

中國大陸科技部、教育部28日聯合發布的「關於批復未來產業科技園建設試點的函」顯示，空天（航天）科技未來產業科技園、未來網路未來產業科技園等10家未來產業科技園獲准建設試點，量子信息未來產業科技園則獲准作為建設試點培育。

中新社報導，這10+1家未來產業科技園試點及試點培育，由北京、上海、江蘇、湖北、廣東、四川、陝西、黑龍江、安徽等省市推薦，分別是：北京的空天科技未來產業科技園、國防與信息安全未來產業科技園，上海的未來能源與智能機器人未來產業科技園、自主智能未來產業科技園，江蘇的未來網絡未來產業科技園、湖北的光電與醫療裝備未來產業科技園、廣東的生物醫藥與新型移動出行未來產業科技園，四川的未來軌道交通未來產業科技園，陝西的空天動力未來產業科技園，黑龍江的航天高端裝備未來產業科技園，以及在安徽試點培育的量子信息未來產業科技園。

大陸科技部、教育部的批復函強調，建設未來產業科技園是大陸前瞻布局未來產業的重要舉措，各有關地方要高度重視和支持未來產業科技園建設試點工作。各有關大學發揮未來產業科技園建設試點牽頭主體作用。各試點未來產業科技園要建立大學、地方政府、科技領軍企業共商共建共有的機制，把構建未來產業創新創業生態作為科技園建設的核心，發展一批具有未來產業特徵的高成長性科技型中小企業，培育一批多學科交叉融合的未來產業創新創業人才。

同時，大陸科技部、教育部將建立試點工作專家組，協調督促試點工作深入推進，研究解決試點中存在的問題，及時總結試點工作經驗並適時擴大試點範圍。