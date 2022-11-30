上海打造對外資管中心開放新重鎮 綠色金融商機湧現

上海市常務副市長吳清29日表示，上海將不斷提升全球資產管理中心建設水平，加快建設重要功能性平台，探索在資管數據跨境流動、資金跨境管理等方面先行先試，打造資管行業對外開放的新重鎮。

上海證券報報導，吳清在「2022上海全球資產管理高峰論壇」上指出，資產管理行業的高質量發展是上海建設更具影響力、更高水平的國際金融中心的重要的組成部分。近年來，在各方共同努力下，上海全球資管中心建設已取得階段性進展。

具體而言，國際知名資管機構雲集。上海擁有各類持牌資管機構近200家，包括境內3家外商獨資公募基金、4家合資銀行理財公司，大陸全國38家外商獨資私募證券投資基金管理人中，有32家在上海發展。

對外開放持續邁進。債券通、南向通開通，滬倫通擴容至中歐通，滬深港通投資標的範圍穩步擴大，中日ETF、大陸與香港ETF互通，86家國際知名資管機構參與了上海QFLP的試點，59家參與了QDLP試點。

資管產品持續創新。中證1000股指期貨和期權、中證500ETF期權等掛牌交易，基礎設施REITs持續擴容、張江ETF等系列產品上市，特別是湧現出碳中和主體投資指數等綠色金融領域的多項首個首批，有力助推經濟綠色低碳轉型。

吳清表示，今年9月，上海資產管理協會也正式成立，進一步促進行業的交流合作。前不久召開的中共二十大部署了推動實體經濟高質量發展，推進高水平對外開放，推動綠色發展，提高人民生活品質等重大任務，這為資管行業的發展進一步指明了方向。

展望未來，吳清指出，下一步上海將在金融管理部門的指導支持下，持續深化改革創新，不斷提升全球資產管理中心建設水平。一是堅定不移擴大開放，加快建設重要功能性平台，探索在資管數據跨境流動、資金跨境管理等方面先行先試。

二是積極營造宜居宜業的營商環境，更大力度吸引海內外各類資管機構及專業子公司能夠在上海落戶。