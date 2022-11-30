上海打造對外資管中心開放新重鎮 綠色金融商機湧現

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
上海推動打造資管行業對外開放新重鎮。圖為上海浦東陸家嘴金融貿易區一景。（新華社）
上海推動打造資管行業對外開放新重鎮。圖為上海浦東陸家嘴金融貿易區一景。（新華社）

上海市常務副市長吳清29日表示，上海將不斷提升全球資產管理中心建設水平，加快建設重要功能性平台，探索在資管數據跨境流動、資金跨境管理等方面先行先試，打造資管行業對外開放的新重鎮。

上海證券報報導，吳清在「2022上海全球資產管理高峰論壇」上指出，資產管理行業的高質量發展是上海建設更具影響力、更高水平的國際金融中心的重要的組成部分。近年來，在各方共同努力下，上海全球資管中心建設已取得階段性進展。

具體而言，國際知名資管機構雲集。上海擁有各類持牌資管機構近200家，包括境內3家外商獨資公募基金、4家合資銀行理財公司，大陸全國38家外商獨資私募證券投資基金管理人中，有32家在上海發展。

對外開放持續邁進。債券通、南向通開通，滬倫通擴容至中歐通，滬深港通投資標的範圍穩步擴大，中日ETF、大陸與香港ETF互通，86家國際知名資管機構參與了上海QFLP的試點，59家參與了QDLP試點。

資管產品持續創新。中證1000股指期貨和期權、中證500ETF期權等掛牌交易，基礎設施REITs持續擴容、張江ETF等系列產品上市，特別是湧現出碳中和主體投資指數等綠色金融領域的多項首個首批，有力助推經濟綠色低碳轉型。

吳清表示，今年9月，上海資產管理協會也正式成立，進一步促進行業的交流合作。前不久召開的中共二十大部署了推動實體經濟高質量發展，推進高水平對外開放，推動綠色發展，提高人民生活品質等重大任務，這為資管行業的發展進一步指明了方向。

展望未來，吳清指出，下一步上海將在金融管理部門的指導支持下，持續深化改革創新，不斷提升全球資產管理中心建設水平。一是堅定不移擴大開放，加快建設重要功能性平台，探索在資管數據跨境流動、資金跨境管理等方面先行先試。

二是積極營造宜居宜業的營商環境，更大力度吸引海內外各類資管機構及專業子公司能夠在上海落戶。

延伸閱讀

上海烏魯木齊路百米內12警車 大城巿公安傾巢而出

中國示威緩和清零可能鬆綁 港滬股大漲亞股收紅

白紙革命延燒 陸紅三代網紅「兔主席」分析：境外勢力煽示威

BBC記者採訪上海抗議活動遭毆打逮捕 滬警稱怕他染疫「為他好」

相關新聞

深圳地鐵 2新線開通

根據深圳市地鐵集團有限公司（深鐵集團）消息，深圳地鐵12號線和6號線支線當天開通初期運營。至此，深圳城市軌道交通線網規模...

大陸5優化措施 支持房企融資

針對在支持房地產企業股權融資方面有哪些政策措施的問題，中國證監會新聞發言人28日表示，證監會積極發揮資本市場功能，支持實...

中日經濟交流對話 談「老」問題

中日經濟知識交流會紀念座談會和第39屆年會28日以線上線下相結合方式在大陸北京、日本東京舉辦。中方首席代表、中國國務院發...

數位早餐車 開進北京地鐵

不出地鐵站，就能買到熱乎乎的包子、燒餅和粥等早餐，還可提前手機下單，現場取餐。最近，在北京地鐵雙井站E口內，一台數位化早...

拚未來產業 10+1科技園試點

中國大陸科技部、教育部28日聯合發布的「關於批復未來產業科技園建設試點的函」顯示，空天（航天）科技未來產業科技園、未來網...

上海打造對外資管中心開放新重鎮 綠色金融商機湧現

上海市常務副市長吳清29日表示，上海將不斷提升全球資產管理中心建設水平，加快建設重要功能性平台，探索在資管數據跨境流動、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。