東莞優品平台 試營運

東莞優品平台試運行啟動儀式28日在廣東東莞舉行，華為、OPPO、vivo、思朗餅乾、徐福記糖果、智高文創等108家東莞優品企業正式入駐東莞優品平台，抱團（合作）謀發展。

中新社報導，東莞工業基礎雄厚、工業門類齊全，涵蓋41個工業大類中的34個，涉及6萬多種產品。東莞造出了全球十分之一的鞋、五分之一的羊毛衫，也造出了全大陸五分之一的智能手機，形成了電子信息、電氣機械及設備、紡織服裝鞋帽、食品飲料、造紙及紙製品等支柱產業，智能移動終端、智能裝備入選國家級先進製造業集群。

此次上線的東莞優品平台將重點服務東莞製造中的優品企業，為東莞優品企業銷售產品和服務提供新型數位化服務，促進優質莞貨實現線上集中入庫、交易、流通、監管等產業鏈線上線下融合發展。

東莞市工業和信息化局副局長麥耀欽在啟動儀式致詞中表示，東莞優品平台成功上線試運行，對於東莞製造業抱團開拓市場是一次有益的嘗試，也會讓消費者與廠家直接面對面，降低商品流通成本和宣傳推廣成本，幫助消費者獲得更優質的產品與服務的同時，助力企業品牌價值提升。