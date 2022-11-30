深圳地鐵 2新線開通

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

根據深圳市地鐵集團有限公司（深鐵集團）消息，深圳地鐵12號線和6號線支線當天開通初期運營。至此，深圳城市軌道交通線網規模達到16條（含有軌電車），運營總里程530公里（地鐵運營里程518.35公里，有軌電車11.7公里）。

中新社報導，據悉，地鐵12號線開通後將進一步加強深圳市南山區與寶安區的交通連接；地鐵6號線支線通車後，將進一步打通深圳市光明區交通內循環，構建深圳主城區至東莞1小時交通圈。

深鐵集團相關負責人稱，地鐵進入「500公里時代」後，不僅可提高居民的出行便捷幸福感，提升深圳的宜居度，還可助力加快軌道上粵港澳大灣區的建設步伐。

該負責人表示，軌道交通發展和建設除開通新線路外，還通過數位化、智慧化的方式構建智慧城軌系統，提高每一個參與者的效率。

其中，12號線和6號線支線上線了「刷臉」過閘及免費群體「刷手」過閘功能；設置的智慧客服中心讓乘客可自助完成信息查詢、智能支付；應用AI數位客服為乘客提供音視訊交互服務；車站站廳、站台的立柱上安裝視訊對講設備，方便有需要的乘客直接與車站控制室聯繫。

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