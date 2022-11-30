陸城市科創百強榜 德陽排名升

近日，在第十屆中國（綿陽）科技城國際科技博覽會開幕式上，大陸電子資訊產業發展研究院（賽迪研究院）正式發布2022大陸城市科技創新百強榜，四川3市入圍，其中德陽市排名第81名，比去年有所上升。

近年來，德陽成功入選「科創中國」試點城市，獲評大陸創新型城市、創新驅動示範市，成德綿國家科技成果轉移轉化示範區通過驗收；研發經費投入強度、創新主體數量等指標多年位列全省前二、前三；國省市三級創新平台體系持續完善；深化科技成果轉移轉化，促進產業轉型發展，創新發展。

今年以來，德陽入庫大陸科技型中小企業718家，出台新經濟企業認定辦法，加快省級瞪羚企業培育。一批科技成果實現自主創新，東方汽輪機研製的全球最先進145MW超超臨界煤氣發電汽輪機實現滿負荷運行；東方風電自主研製、擁有完全自主知識產權的B1130A抗颱風型風電葉片正式下線；宏華石油研製的全自產智能地熱鑽機整機首次出口日本，打破國外壟斷。