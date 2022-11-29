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大陸海貿會駐台北辦事處主任羅宏 病逝北京

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
海貿會台北辦事處主任羅宏，在2018年兩岸農產品採購訂貨會上看台灣的攤位。新華社
海貿會台北辦事處主任羅宏，在2018年兩岸農產品採購訂貨會上看台灣的攤位。新華社

去年10月才獲准入台的大陸海貿會駐台北辦事處主任羅宏，近日返回北京，27日晚間因病送醫急診，28日病逝於北京協和醫院，許多兩岸人士對此感到震驚與惋惜，不少台商紛紛在社交平台發文哀悼。

海貿會全名為海峽兩岸經貿交流協會，台北辦事處2015年掛牌，羅宏是首任主任，新冠疫情爆發期間，他返陸一年九個月後，於去年十月專案申請獲准入台，重回推動兩岸經貿交流崗位。當時羅宏曾與本報記者電話交流，他表示現在雖然受限疫情，但該做的事情還是要做。

近日他返回北京後，於27日晚間因病送醫急診，28日不幸在北京協和醫院病逝，消息傳開後，有熟悉的台商私下表示，羅宏在推動兩岸經貿，甚至文化、青年等領域交流上都親力親為，所以大家都感到非常難過與意外。

台商說，在此次回北京前，羅宏曾說，現在來往比較方便了，預計12月就會再次來台和大家相聚。

北京 台商 疫情

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