世界盃帶動大屏需求 台資揚皓光電走上「增長快車道」

受惠於世界盃帶動大屏需求，位於昆山綜保區的台資揚皓光電，投影設備在這個賽季大賣，今年前10月，公司銷售額年增近60%，企業的生產線一直處於滿負荷生產狀態，昆山揚皓光電企業資源中心資深處長陳家勇表示，特別是第2季，「生產都是白班晚班連軸轉，沒有一天休息，需求非常飽和。」

「昆台一家親」微信公眾號報導，陳家勇自豪的指出，今年前10月，公司銷售額約人民幣36億元，年增近60%，生產、銷售一片火熱，目前產品已經銷售到全球50多個國家，可以說，五湖四海的球迷們都在使用揚皓光電的投影儀、雷射電視觀看球賽。

探究今年大賣的原因，陳家勇認為，世界盃的東風固然重要，但揚皓光電多年來「高築牆、廣積糧」的厚積薄發也居功至偉。

2016年11月，首批海關特殊監管區域企業增值稅一般納稅人資格試點率先在全大陸7個海關特殊監管區域啟動，揚皓光電是第一家試點企業，並開出全大陸內銷「第一票」。

陳家勇指出，從此揚皓光電就一直堅持「內外銷並舉、兩條腿走路」，內銷比重逐年提升，產值產能也是年年翻紅。

陳家勇提到，隨著大陸14億人口消費能力的增強，揚皓光電的內銷比例已經接近50%。在大陸市場強勢增長的帶動下，2021年，揚皓光電的營收超過人民幣25億元。

除了世界盃對需求端的提振，投影儀自身性能持續提升，也是消費者選購揚皓產品的重要因素。揚皓光電的技術人員表示，近年來，揚皓力推固態光源系統，產品解析度由720P逐步提升至1080P，在畫面的色彩飽和度、色彩準確性、暗場表現等方面樹立了畫質新標杆，使用壽命也比之前的燈泡光源翻了兩番，超過了2萬小時。

2022年初以來，快速崛起的固態光源投影儀獲得了國際大牌的高度認可，首次超越傳統燈泡光源的銷量，也帶來了更加豐厚的收益。