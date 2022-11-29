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傳復星醫藥 考慮出售印度製藥商Gland

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
復星醫藥上海總部。記者林宸誼／攝影
復星醫藥上海總部。記者林宸誼／攝影

彭博引述知情人士報導，在母公司復星國際尋求改善自身資產負債狀況之際，復星醫藥正考慮出售印度製藥商Gland。Gland股價今年在孟買市場已大跌約54%，市值約為35億美元。

知情人士透露，該公司一直在與一位顧問合作，非正式評估對其所持Gland控股權益的意向，而在艱難的融資環境下，復星醫藥較高的估值預期或會阻礙潛在交易達成。

知情人士表示，公司尚未啟動正式的出售程序，也不確定相關考慮會達致交易。

根據公司網站資料，總部位於海德拉巴的Gland專注於抗生素、腫瘤學和心臟病治療等方面注射藥物的開發，業務遍及約60個國家。

在復星國際尋求改善自身資產負債狀況之際，出售Gland將有助於這家曾經熱衷於收購的集團籌集資金。

2017年，復星醫藥以約11億美元的價格，從包括KKR在內的一個投資者集團手中收購了Gland的74%股份。三年後，Gland在孟買進行了首次公開募股（IPO），融資規模達8.73億美元。

復星國際一直在探索針對若干資產的選項，其中包括法國度假村運營商地中海俱樂部和境內的一些食品飲料業務。

復星醫藥日前公布，第3季淨利潤人民幣9.07億元，年減16.2%元；營收為人民幣103.4億元，年增1.7%。

香港文匯報報導，復星醫藥前三季研發投入共計人民幣37.61億元，年增19.4%。復星醫藥表示，截至第三季度底，控股子公司復星醫藥產業與真實生物聯合開發，並由復星醫藥產業獨家商業化的新冠肺炎藥物阿茲夫定已在全大陸31個省、自治區、直轄市完成醫保掛網，每瓶定價人民幣270元，已在新疆、海南等地供應。

該公司還表示，旗下mRNA新冠疫苗產品復必泰，持續推進在香港、澳門和台灣的接種及新劑型註冊。

人民幣 資產 香港 新冠疫苗 復必泰

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