豪擲1211億 貴州茅台首次推特別分紅

股價守住人民幣1,500元關口之際，貴州茅台拋出特別分紅和股東增持計劃，公告表示，擬實施特別分紅，每股派發現金紅利人民幣21.91元（含稅），擬派發現金紅利人民幣275.23億元（新台幣1,211億元）。

證券時報報導，另外，公司股東中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司（簡稱「茅台集團」）和股東貴州茅台酒廠（集團）技術開發有限公司（簡稱「茅台技開」）計劃增持公司股票。兩家股東合計增持金額不低於人民幣15.47億元，不高於人民幣30.94億元。

對於此次特別分紅的目的，貴州茅台表示，一是公司持續、穩定、健康發展的需要；二是在保證公司正常經營和長期發展不受影響的前提下，加大現金分紅力度，提振市場信心；三是積極回報股東，與股東分享公司發展紅利，增強廣大股東的獲得感。

此次分紅將是貴州茅台自上市以來首次特別分紅，也是首次在同一年度內兩次分紅。先前貴州茅台在上半年財報分紅人民幣272.28億元，加上本次特別分紅，貴州茅台在本年度的分紅總額將達人民幣547.51億元。

與此同時，貴州茅台還披露了控股股東增持股票計劃公告。

公司股東茅台集團和茅台技開計劃利用公司特別分紅所得現金紅利，自公司特別分紅現金紅利發放之日起6個月內，通過集中競價交易增持公司股票。兩家股東合計增持金額不低於人民幣15.47億元，不高於人民幣30.94億元。

茅台集團為貴州茅台控股股東，截至目前，持股佔貴州茅台總股本的54%，茅台技開為茅台集團全資子公司，目前持股佔貴州茅台總股本的2.21%。

對於增持目的，貴州茅台指出主要基於以下幾方面：一是對公司未來發展前景和實現持續穩健增長的信心；二是對公司長期價值的認可；三是進一步支持公司長期穩定健康發展。同時，增持主體也提倡其他股東利用本次分紅所得資金自願增持公司股票。

貴州茅台曾於10月16日公布今年前三季主要經營數據，營收人民幣871.6億元，年增16.77%；淨利潤人民幣443.99億元，年增19.14%。

11月21日晚間，貴州茅台再發公告稱，公司實現茅台酒營收人民幣894.08億元，含稅銷售收入已超過人民幣1000億元。

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