江西「進順之路」 菜農變身股東

初冬時節，江西進順小康家園在太陽的照耀下暖意濃濃，一座座花園式樓房錯落有致，花園廣場內有人牽著寵物閒庭信步，也有孩童怡然自樂，一幅鄉村共富圖正徐徐展開。

中新社報導，從菜農村到村集體純收入5906餘萬元（人民幣，下同）的幸福村，村民從菜農變身人均分紅6000餘元的股東，位於江西省南昌市青山湖區的進順村在奔小康的方向上走出了一條進順之路。

時間追溯到數十年前，這裡的村民曾以賣菜為生，也是當地有名的菜農村。

據進順村黨委第一書記羅玉英介紹，作為城中村的進順村經歷了「盤活資產打基礎、以地換地拓空間、招商引資謀發展」三個發展階段，村民也經歷了從農民到職工、從職工到股東的身分轉變。

進順村是江西第一個推行村集體產權制度改革的村莊，把村集體企業股份（收益權）100%量化到每一位村民，讓村民人人是股東、年年有分紅。2021年度，村民股份分紅930多萬元，每股分配率達11.5%，人均分紅6700多元，戶均分紅20000多元。

經過不斷改革與發展，進順村先後榮獲中國十大名村等二十多項殊榮。2021年，全村固定資產20餘億元，實現總產值55.6億元，村集體純收入5906餘萬元，村民年均收入35600元。