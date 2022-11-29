陸勘探船 到阿聯酋探油

阿聯酋（阿拉伯聯合大公國）阿布扎比港25日舉行儀式，歡迎中國大陸製造的全球首艘大型動力定位淺水特種勘探船「東方物探創新者」號加入阿布扎比國家石油公司海上三維勘探項目。

新華社報導，阿布扎比國家石油公司高級副總裁穆罕默德·馬爾祖基出席儀式時表示，由中國石油東方物探承擔的海上三維勘探項目對阿布扎比國家石油公司整體油氣資源開發戰略十分重要，相信「東方物探創新者」號的加入，將進一步提升該項目的運營和效能。

「東方物探創新者」號2019年初開始基礎概念設計，2022年7月完成交付，是當前東方物探公司現有船舶中國產化率最高的一艘大型特種作業船舶。

海洋是全球重要的油氣蘊藏區，但目前探明率僅有30％左右，仍處於勘探早期階段。淺水水域是全球海洋物探作業的難點，受吃水深度影響，大型作業船舶無法進入這一領域作業。

東方物探海洋物探處負責人羅軍超說，淺水過渡帶是連接陸地和海洋的中間區域，也是作業環境最複雜、採集效率最受制約的區域，以前需要集結大量的陸地及海洋物探裝備去施工。「東方物探創新者號」專門針對淺水過渡帶設計建造，最淺吃水只有2.5米，擁有節點鋪設、震源激發、資料處理的一體化作業能力，能為沿海國家提供淺水石油勘探的一攬子解決方案。

東方物探海洋物探處阿聯酋項目部經理李銳說，「東方物探創新者」號獨特的淺水設計和先進的技術裝備，在加入阿布扎比國家石油公司海上三維勘探項目後，將有效提升項目的作業效率，同時更有利於保護當地海洋環境。