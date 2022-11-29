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陸ESG理念興起 強調社會責任

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
中國大陸企業積極踐行ESG理念強化社會責任。圖為博鰲亞洲論壇此前舉行「構建可持續發展的ESG」分論壇。（中新社）
中國大陸企業積極踐行ESG理念強化社會責任。圖為博鰲亞洲論壇此前舉行「構建可持續發展的ESG」分論壇。（中新社）

在全球掀起熱潮的ESG（環境、社會、治理）理念，如今在中國大陸被越來越多的企業所擁抱。日前在海南博鰲舉辦的2022企業ESG發展論壇上，多家企業分享了踐行該理念的做法和經驗，彰顯了大陸企業在高質量發展背景下的責任與擔當。

新華社報導，ESG概念於2004年由聯合國全球契約組織首次提出。截至目前，全球有60多個國家和地區發布了ESG信息披露的相關要求。在大陸，ESG理念隨著「雙碳」目標的提出而蓬勃發展，特別是今年中國證監會把ESG信息納入「上市公司投資者關係管理指引」後，越來越多企業重視ESG發展理念的實踐。

本屆論壇發布數據顯示，2021年，大陸有超過1400家上市公司披露獨立的社會責任報告或ESG報告；2022年，約70%的大陸央企上市公司發布獨立的社會責任報告或ESG報告。論壇還發布了2022企業ESG優秀案例，有48家企業入選。

「我們在全產業鏈進行碳監測，建設數據化體系，希望為中國乃至世界能提供一個有機農畜牧業方案。」乳製品企業青海雪原聖諾食品科技有限公司首席執行官王曉剛說，青藏高原是全球重要的氣候、生態、地質科研基地，公司從誕生起就踐行ESG發展理念。

江蘇今世緣酒業股份有限公司省外事業部總經理余濤表示，公司聚焦釀造生態化，並通過建立釀酒原糧種植基地，助力鄉村振興，實現經濟價值和社會價值的有機融合。

作為一種引導負責任投資，防範社會環境風險，推動可持續發展的新理念，ESG理念已經成為國際共識。與會企業負責人一致認為，這為企業發展提供更廣闊空間，隨著ESG理念實踐推進，企業也將為社會創造更大價值。

制定完善的披露標準、評價標準和報告編制標準對於ESG治理至關重要。近期，大陸企業改革與發展研究會、首都經濟貿易大學等機構聯合編制並發布了《企業ESG評價體系》團體標準、《企業ESG報告編制指南》團體標準等，為企業實踐ESG提供了規範指引。

「中國企業積極主動踐行ESG理念，企業活力、創新力和抗風險能力不斷提高，社會擔當不斷強化，可持續發展能力不斷提升。」中國企業改革與發展研究會常務副秘書長李華說。

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