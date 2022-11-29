兩岸名茶賽 高山烏龍台灣茶農奪前三

天福集團顧問李勝治27日表示，希望通過海峽兩岸名茶邀請賽，鼓勵兩岸茶農提高製茶技術，進一步提升兩岸名茶的知名度，增加海峽兩岸茶農的經濟收入。

中新社報導，當天上午，由天福集團、漳州科技學院主辦的2022年天福杯海峽兩岸名茶邀請賽頒獎典禮在福建省漳州科技職業學院舉行。因受疫情影響，頒獎典禮同步直播，無法來到現場的茶友可以通過手機觀看頒獎典禮。在台灣阿里山、南投李氏家園設有直播點，邀請部分台灣參賽茶農觀看。 天福集團在大陸的發展壯大，是台商西進的成功典範。據李勝治介紹，天福集團於2011年開始每年堅持舉辦海峽兩岸名茶邀請賽，比賽的規模和影響一年更勝一年，得到兩岸茶農的認可。

據悉，今年參賽茶類從單一品項增加到7種茶類，分別為鐵觀音、高山烏龍、大紅袍、紅茶、白茶、普洱大葉曬青茶、普洱熟茶；參賽茶樣也逐年遞增，2022年共收到茶樣7250個，比去年增加了1279個，增長21.4%。

茶農選送的參賽茶樣由天康檢測中心負責檢測，經過取樣、檢測、初審、複審等工作，再經過18位專家評委公正權威的審評，評出各茶類的第一名、第二名、第三名各一個及優質獎若干。值得關注的是，今年高山烏龍組共收到800個茶樣，其中來自台灣的茶樣有484個。前三名獲得者分別是陳頌主、葉姜麟、林大偉，均是台灣南投茶農。

參與頒獎典禮的專家評委表示，通過「鬥茶」，以獲獎茶葉的高標準引導兩岸茶農不斷改善工藝、提升製茶水平的同時，也搭建了企業與茶農間高效順暢的產銷平台，增進了兩岸民眾茶情、友情、親情。