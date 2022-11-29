建博會閉幕 陸與東協深化建築業合作
為期3天的2022中國—東協建築業暨高品質人居環境博覽會（簡稱建博會）27日在廣西南寧閉幕。連日來，與會嘉賓就共享《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）新機遇，共創建築行業新未來，展開深入交流。大陸建築企業為東協經濟發展作出的貢獻獲得肯定。
中新社報導，泰國內政部國土局局長差亞烏‧佔通表示，中國大陸建築企業在泰國參與承建的項目，涉及市政工程、水利交通、生態環保等多個領域，對促進泰國城市基礎設施迭代更新、提升民眾幸福指數起到重要作用，一些建築項目成為泰中友誼象徵。
寮國公共工程運輸部部長維沙瓦‧西潘敦用「要想富、先修路」形容老中鐵路建成後帶來的好處。他表示，作為寮國第一條現代化鐵路，老中鐵路讓寮國實現「陸鎖國變陸聯國」的夢想，為當地民眾增加收入帶來實實在在的便利。
在越南，中國企業參與承建項目湧現一批典範工程，河內四季大道、越南永新燃煤電廠一期工程等項目榮獲越南建築工程質量最高榮譽；越南首條城市輕軌河內吉靈—河東線，今年初建成。 越南建設部城市發展局局長陳國泰表示，上述工程促進了越南城市建設發展，改善了城市交通狀況，便利了當地民眾日常生活。
近年來，中國企業在緬甸參與承建的項目數量增多，範圍更廣。緬甸建設部聯邦部長苗丹介紹，緬甸國家疾控中心和醫護培訓中心、曼德勒產業新城基礎設施工程、仰光—達拉大橋等項目的建設，離不開中方的幫助，上述工程為增進緬甸民眾健康福祉，提升生活品質發揮了重要作用。
此次建博會期間，中國建築集團有限公司、中國鐵建股份有限公司等大型企業，向東協國家展示中國建築業的先進理念、技術標準和機械。廣西壯族自治區人民政府與中國住房和城鄉建設部簽訂合作協議，共建中國—東協建築業交流合作中心，打造中國—東協建築人才培訓基地。
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