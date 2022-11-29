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陸企承建 孟加拉河底隧道、南隧道竣工

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
孟加拉國吉大港市的卡納普里河底隧道入口處。 新華社
孟加拉國吉大港市的卡納普里河底隧道入口處。 新華社

由中國交通建設股份有限公司承建、中國路橋工程有限責任公司負責實施的孟加拉卡納普里河底隧道——孟加拉國父隧道項目26日舉行的南線隧道竣工儀式。

新華社報導，當天在線出席竣工儀式的孟總理哈西娜發表談話，回顧了該項目獲得中方援助的經歷，感謝包括中方在內的所有建設者的努力。

出席儀式的大陸駐孟加拉大使李極明表示，這個隧道項目將顯著優化當地交通，促進孟加拉與鄰國之間的連通性，凸顯孟加拉在區域連通及「一帶一路」沿線的重要作用。

該隧道項目位於孟加拉吉大港市卡納普里河入海口，連接東西河岸，全長9.3公里，其中盾構隧道段為設計時速80公里的雙洞四車道，長2450公尺，直徑11.8公尺。本次正式竣工的為南側隧道。

據介紹，該項目由中國進出口銀行提供優惠信貸支持，項目施工期間直接創造了5000多個工作職位，為當地培養了各類基建相關的技能人才，推動了當地經濟發展。

這是南亞地區第一條水下隧道，也是中國大陸企業在海外承建的第一條大直徑水下盾構隧道。建成後，它不僅將大大改善吉大港交通條件，帶動孟加拉經濟發展，還將有助於完善亞洲公路網，促進孟加拉與周邊國家的互聯互通，對於落實「一帶一路」倡議、建設孟中印緬經濟走廊具有重要意義。

孟加拉國吉大港市的卡納普里河底隧道收費站。 新華社
孟加拉國吉大港市的卡納普里河底隧道收費站。 新華社
在孟加拉國吉大港市舉行的卡納普里河底隧道項目南線隧道竣工儀式上，孟加拉國總理哈西娜在線發表講話。 新華社
在孟加拉國吉大港市舉行的卡納普里河底隧道項目南線隧道竣工儀式上，孟加拉國總理哈西娜在線發表講話。 新華社

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