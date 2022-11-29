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陸企承建 孟加拉河底隧道、南隧道竣工
由中國交通建設股份有限公司承建、中國路橋工程有限責任公司負責實施的孟加拉卡納普里河底隧道——孟加拉國父隧道項目26日舉行的南線隧道竣工儀式。
新華社報導，當天在線出席竣工儀式的孟總理哈西娜發表談話，回顧了該項目獲得中方援助的經歷，感謝包括中方在內的所有建設者的努力。
出席儀式的大陸駐孟加拉大使李極明表示，這個隧道項目將顯著優化當地交通，促進孟加拉與鄰國之間的連通性，凸顯孟加拉在區域連通及「一帶一路」沿線的重要作用。
該隧道項目位於孟加拉吉大港市卡納普里河入海口，連接東西河岸，全長9.3公里，其中盾構隧道段為設計時速80公里的雙洞四車道，長2450公尺，直徑11.8公尺。本次正式竣工的為南側隧道。
據介紹，該項目由中國進出口銀行提供優惠信貸支持，項目施工期間直接創造了5000多個工作職位，為當地培養了各類基建相關的技能人才，推動了當地經濟發展。
這是南亞地區第一條水下隧道，也是中國大陸企業在海外承建的第一條大直徑水下盾構隧道。建成後，它不僅將大大改善吉大港交通條件，帶動孟加拉經濟發展，還將有助於完善亞洲公路網，促進孟加拉與周邊國家的互聯互通，對於落實「一帶一路」倡議、建設孟中印緬經濟走廊具有重要意義。
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