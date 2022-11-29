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世界科技與發展論壇 成都召開

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第四屆世界科技與發展論壇在成都開幕。圖為論壇啟幕儀式現場。中新社
第四屆世界科技與發展論壇在成都開幕。圖為論壇啟幕儀式現場。中新社

11月27日，以「開放、信任、合作」為主題的第四屆世界科技與發展論壇在成都召開。來自20餘個國家和地區、包括7位諾貝爾獎獲得者、60餘位大陸國內外院士在內的300多名頂級專家學者、國際國別組織代表、企業家，共同探討基礎科學、氣候變化、數位經濟、綠色創新等重要領域的科技創新與可持續發展，提出應對時代挑戰的科技創新解決方案。

新華社報導，當今世界面對新冠肺炎疫情、能源安全、糧食安全、氣候變化、貧困、生物多樣性等挑戰，亟待國際社會共同應對。人工智能、生命科學、量子信息、航空航天等科技創新突飛猛進，成為影響全球格局的關鍵變量和引領可持續發展的第一動力。

中國科學院院長侯建國表示，如何實現可持續發展，是人類共同面臨的重要課題，每個國家都無法獨善其身，必須攜手應對。中國科學院期待與全世界更多科研機構和科研工作者攜手並進，共同探索未知世界，實現技術變革。

第四屆世界科技與發展論壇由中國科協、中國科學院、中國工程院和四川省人民政府聯合主辦。本次論壇將梳理提出「年度人類社會發展十大科學問題」，並發布「基礎科學促進可持續發展倡議」「年度化學領域十大新興技術」等成果。

一輛由塑料垃圾做成的方程式賽車亮相第四屆世界科技與發展論壇現場。這台以英國格拉斯哥當地小學生收集的100公斤塑料垃圾為原材料，手工打造而成，以表達反塑主題。中新社
一輛由塑料垃圾做成的方程式賽車亮相第四屆世界科技與發展論壇現場。這台以英國格拉斯哥當地小學生收集的100公斤塑料垃圾為原材料，手工打造而成，以表達反塑主題。中新社
四川省成都市第四屆世界科技與發展論壇開幕式現場。 新華社
四川省成都市第四屆世界科技與發展論壇開幕式現場。 新華社
第四屆世界科技與發展論壇在成都召開。 新華社
第四屆世界科技與發展論壇在成都召開。 新華社
第四屆世界科技與發展論壇在成都召開。 新華社
第四屆世界科技與發展論壇在成都召開。 新華社

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