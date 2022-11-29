世界科技與發展論壇 成都召開

11月27日，以「開放、信任、合作」為主題的第四屆世界科技與發展論壇在成都召開。來自20餘個國家和地區、包括7位諾貝爾獎獲得者、60餘位大陸國內外院士在內的300多名頂級專家學者、國際國別組織代表、企業家，共同探討基礎科學、氣候變化、數位經濟、綠色創新等重要領域的科技創新與可持續發展，提出應對時代挑戰的科技創新解決方案。

新華社報導，當今世界面對新冠肺炎疫情、能源安全、糧食安全、氣候變化、貧困、生物多樣性等挑戰，亟待國際社會共同應對。人工智能、生命科學、量子信息、航空航天等科技創新突飛猛進，成為影響全球格局的關鍵變量和引領可持續發展的第一動力。

中國科學院院長侯建國表示，如何實現可持續發展，是人類共同面臨的重要課題，每個國家都無法獨善其身，必須攜手應對。中國科學院期待與全世界更多科研機構和科研工作者攜手並進，共同探索未知世界，實現技術變革。