旅消融合 海南打造旅遊購物天堂

這個周末，海南島上熱鬧非凡，騎行節、雪茄文化節、雨林精靈時裝秀…近一個月，海南開展了百餘場文化旅遊體育活動，疫後旅遊消費市場逐漸恢復。

中新社報導，旅遊業是海南四大主導產業之一，在海南自貿港建設戰略規畫中，國際旅遊消費中心是海南承接境外消費回流的重要載體和平台。在疫情背景下，海南通過打造全域旅遊格局、提升消費供給質量，推動旅遊與消費相融合。

「海南旅遊業發展未來可期。」海南省旅遊和文化廣電體育廳副廳長劉成在27日舉行的「加快推進國際旅遊消費中心建設」專場記者會上表示，目前海南形成了由品牌酒店、主題酒店、經濟型酒店和民宿等組成的旅遊住宿供給體系，以及由旅遊度假區、景區、椰級鄉村旅遊點、旅遊小鎮等為主要載體的旅遊產品供給體系。旅遊產品類型多樣、業態分布廣泛，為海南旅遊業高質量發展提供根本保障。

據悉，2021年海南接待大陸國內外遊客8100萬人次，人均每天花費超過1100元（人民幣，下同），人均逗留天數達4.36天。「受離島免稅購物政策拉動，海南旅遊消費大幅增長，2021年旅遊總收入達1384億元，較2019年同比增長近三分之一。」劉成說，海南離島免稅購物政策實施以來，海南旅遊六要素「吃住行遊購娛」的消費結構不斷優化，其中購物消費占比超過31%，彈性消費「遊購娛」占比達38%，接近大陸旅遊發達地區水平。

離島免稅購物政策是海南打造購物天堂的關鍵一環。海南省商務廳副廳長岳陽介紹，自2011年海南第一家離島免稅店開業至今，海南離島免稅購物政策歷經8次調整，年銷售額增長近50倍，免稅品累計銷售額超1000億元，年均增長44.6%。

今年海南海口國際免稅城、萬寧王府井國際免稅港2家離島免稅店獲批設立，其中全球最大單體免稅店——海口國際免稅城於10月底開業，眾多高奢品牌加速進入海南市場，為消費者提供更多的購物選擇。同時，海南通過科技和文化賦能，打造沉浸式、體驗式消費場景，滿足消費者一站式購物消費娛樂需求，消費環境的改善讓消費者獲得了更好的購物體驗。

劉成表示，下一步海南將以打造購物天堂、康養天堂和國際教育重鎮為目標，做好境外高端購物、醫療和教育消費回流。