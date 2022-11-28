大陸證監會射第三箭救房企 公布五項優化措施

大陸證監會28日射出第三箭救房企，公布五項優化措施：一是恢復涉房上市公司併購重組及配套融資；二是恢復上市房企和涉房上市公司再融資；三是調整完善房地產企業境外市場上市政策；四是進一步發揮REITs活化房企存量資產作用；五是積極發揮私募股權投資基金作用。

大陸官方陸續射出三支箭來搶救房市及房企，「第一支箭」是在9月底公布的降低房貸利率及信貸投放，「第二支箭」是金融16條讓房企恢復債券融資，「第三支箭」就是讓房企可以在股市取得資金，例如辦理現金增資。

每日經濟新聞報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，這次政策實際上就是「第三支箭」的概念，從政策最核心內容來看，實際上提及「加大權益補充力度」。這說明對各類房企增強股權方面的穩定性，尤其是從股權的角度獲得債務融資，是近期的重點。

嚴躍進表示，「第三支箭」相比「第二支箭」，不會直接增加房企的負債規模，同時也依然可以為房企融資提供充足的渠道，充分說明「救市先救企」，其為房企後續融資等創造了非常好的空間和機會。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水指出，這次大陸證監會股權融資支持措施較為全面，有併購重組、上市房企再融資，還可以應用REITs活化存量資產、引入私募投資基金等多種方式支持房企融資，政策將加快化解房地產風險，加快房地產風險出清，有效防範房企風險繼續擴大，同時，建築企業也將得到支持，有利於房地產上下游企業整合。