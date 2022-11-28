大陸嚴審核酸檢測企業上市 翌聖生物突遭取消審議

中國大陸堅持從嚴審核涉核酸檢測企業的上市申請打響第一槍。上交所公佈，翌聖生物科技（上海）股份有限公司（下稱「翌聖生物」）尚有相關事項需要進一步核查，決定取消對翌聖生物發行上市申請的審議。

據大陸官媒《華夏時報》報導，根據招股書顯示，翌聖生物在業績方面穩步提升，2019年至2022年上半年，翌聖生物的收入分別為9786.25萬元（人民幣，下同）、1.86億元、3.22億元和2.01億元；歸母淨利潤分別為180.58萬元、5296.89萬元、1.01億元、3214.55萬元；扣非後淨利潤分別為751.84萬元、5014.27萬元、9260.95萬元和2547.62萬元。

近年來，翌聖生物的新冠相關收入貢獻越來越大。2020年至2022年1-6月，翌聖生物與新冠相關業務的收入分別為4614.76萬元、8174.13萬元和7689.73萬元，分別占當期營業收入的24.77%、25.42%和38.28%。

但值得注意的是，2020年以來，翌聖生物部分生物試劑產品平均銷售單價有所下降。招股書顯示，2020年至2022年上半年，翌聖生物非新冠相關產品的平均銷售單價分別為 0.65元/rxn、0.49元/rxn、0.42元/rxn，新冠相關產品的平均銷售單價分別為0.58元/rxn、0.46元/rxn和0.14元/rxn。2022年下半年，翌聖生物與新冠相關的產品價格進一步下降，2022年第三季，翌聖生物新冠相關產品的平均銷售單價僅為0.10元/rxn。

這也引發了監管對其業績可持續性的擔憂，上交所在問詢過程中著重要求翌聖生物說明新冠相關業務是否可持續、公司是否存在業績大幅下滑的風險等問題。對此，翌聖生物也坦言，隨著新冠防疫政策的優化調整，終端市場對新冠檢測的需求量會不斷減少，新冠檢測原料市場競爭程度將日益加劇，公司新冠相關業務可能面臨銷量減少、利潤空間縮小的風險。

除了業績可持續性，該公司的研發技術能力和估值也受到監管關注。翌聖生物的「首席科學家」並非公司的正式職工，而是兼職。

滬深交易所稍早前就個別自媒體報道了部分擬上市公司，其業務和收入涉及核酸檢測等相關話題回答記者問。滬深交易所均表示，已注意到有關報導，高度關注涉核酸檢測企業的上市申請，堅持從嚴審核。