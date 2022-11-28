京唐、京濱鐵路 全線試運行

11月26日，中國大陸京唐、京濱城際鐵路開始北京站至唐山站、北京站至北辰站的全線運行試驗階段，同時與津秦高鐵連通，預計未來一段時間將在北京至秦皇島之間進行拉通試驗，為最後的開通運營做準備。

香港中通社報導，此外，唐山站、天津站和唐山車務段正在對沿線燕郊（高鐵區）、大廠、香河、寶坻、玉田南、唐山西、寶坻南、北辰等車站內的檢票閘機、顯示屏、候車座椅等客運服務設備設施進行調試。

京唐城際鐵路起自北京城市副中心站，終至河北省唐山市既有唐山站，途經北京市通州區、河北省廊坊市、天津市寶坻區、河北省唐山市，線路全長約148.7公里。

京濱城際鐵路起自京唐城際鐵路寶坻站，新建線路向南經天津市寶坻區、武清區、北辰區、東麗區、濱海新區，引入既有濱海西站。正線線路全長約96公里，初期開通寶坻至北辰段。線路通車後，將進一步完善和優化區域及大陸全國路網布局，助力京津冀協同發展。