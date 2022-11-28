上海數商協會揭牌 數據交易加速形成

2022全球數商大會25日在上海開幕。上海市委副書記、市長龔正宣布大會暨首屆數據交易節開幕。上海市委常委、常務副市長吳清致詞，中國大陸工業和信息化部副部長王江平、新加坡智慧國數位政府辦公室首席數據技術官曾昭河視訊致詞。

中新社報導，數位經濟的浪潮激盪在浦江之畔，數據要素的澎湃動力正在逐漸形成。

上海數據交易所成立一周年之際，會上，上海數據交易鏈、數位資產跨鏈互信實驗室等數據要素市場重大示範項目全球首發，上海市數商協會正式揭牌成立，張江數據要素產業集聚區建設方案暨浦東新區支持數據交易若干政策重磅推出。

會上，多家全球主要企業共同簽署上海新加坡數商合作備忘錄暨國際數商企業戰略備忘，上海數據交易所聯合國內外機構共同發佈《國際數據流通合作夥伴上海倡議》，數位資產浦江共識發布暨數位資產集中發行。

上海市委常委、副市長張為，上海市政協副主席周漢民，中國工程院院士楊善林出席。

本次大會以「數聯全球、商通未來」為主題，由上海市城市數位化轉型工作領導小組辦公室指導，上海數據交易所主辦，新加坡科技工商協會等聯合主辦，採用線上線下相結合+元宇宙形式，打造1個開幕式及主論壇、1個數據交易節，在上海、新加坡、重慶、深圳、合肥等地舉辦20場主題論壇，組織超過100場主題演講、圓桌討論和重要活動，邀請200多名發言嘉賓、500多家數商企業、超過1萬名專業觀眾線上線下共同參與。