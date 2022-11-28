四川青少年機器人競賽 116隊闖關

第二十屆四川省青少年機器人競賽，近日首次在德陽舉行。大賽吸引了來自全省各市（州）116支優秀競賽隊伍、400多名學生和教練員，參加中小學生機器人創意設計、VEX機器人工程挑戰賽、創意闖關比賽、RIC機器人比賽、機器綜合技能賽5個項目。

四川省青少年機器人競賽創辦於2003年，是面向全省中小學生的一項將知識積累、技能培養、探究性學習融為一體的普及性科技教育活動。競賽為廣大青少年機器人愛好者在電子資訊、自動控制以及機器人高新科技領域進行學習、探索、研究、實踐搭建成果展示和競技交流平台，已成為四川省面向青少年機器人愛好者所舉辦的規模最大、管理規範、認可度高、影響廣泛的競賽活動。

「能來德陽參加全省大賽很高興。去年7月我們就開始準備了，機器人經過多次更新迭代，不斷調試改進完善。」來自成都石室中學的參賽選手魏凡晶說道。

近年來，德陽積極探索青少年科技創新工作新路徑，穩步開展青少年科技創新市長獎、青少年科技創新大賽、「中學生英才」計畫選拔、青少年機器人競賽等活動，將科技創新類活動競賽融入科技教育體系，營造科技創新的良好氛圍。