港車北上 將免海關擔保

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
港珠澳大橋。 中通社
港珠澳大橋。 中通社

大陸國務院25日批准「港珠澳大橋（大橋）港車北上不設配額計劃」下，合資格香港私家車的海關免擔保政策。香港特區政府運輸及物流局發言人表示，特區政府會繼續與廣東省政府和大陸相關當局敲定「港車北上」計劃的實施安排細節，以便視乎兩地疫情防控要求等因素，爭取盡快公布詳情和實施時間。

香港中通社報導，發言人指出，衷心感謝大陸中央政府的大力支持，批准「港車北上」計劃下香港私家車的免擔保政策。

有關政策對增加港車北上計劃的吸引力至為重要。因應這項更為簡便的海關程序，當局相信更多香港市民會有興趣參與港車北上計劃，對促進大灣區內各城市的交流及更好善用大橋帶來巨大裨益。　　

海關免擔保政策可讓參與港車北上計劃的香港私家車無須向大陸海關申報、繳付關稅或辦理擔保安排，簡化了有關的申請程序和降低手續費用。　　

香港特區政府早前公布，正全力推進港車北上計劃，待疫情受控和大陸與香港人員正常往來逐步恢復後，允許合資格的香港私家車可在無須取得常規配額下，經大橋往來香港與廣東省，便利香港居民以自駕的方式到廣東省作短期商務、探親或旅遊。

香港特區政府已與廣東省政府就港車北上信息管理服務系統進行粵港跨境聯調測試，並會繼續配合廣東省相關單位的工作，以期盡早進行有關演練，為計劃實施作好準備。

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