消費、房地產、平台經濟 陸官員：應加強政策拚經濟

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
疫情發生三年來，大陸經濟平均增速持續低於潛在增長率。（新華網）
疫情發生三年來，大陸經濟平均增速持續低於潛在增長率。（新華網）

大陸全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民26日稱，今後應針對消費、房地產、平台經濟採取更多有力措施，促中國大陸經濟增長重回合理區間。

中新社報導，楊偉民在當天線上舉辦的中國人民大學中國宏觀經濟論壇年度論壇上說，疫情發生三年來，大陸經濟平均增速持續低於潛在增長率，這對經濟的內在衝擊很大，對發展後勁也造成不小影響。當前需及時扭轉這一態勢，使經濟增長重新回到合理區間。這是實現高質量發展的要求，也是大陸在百年變局中站穩腳跟的關鍵。

他進一步解釋稱，要實現2035年人均國內生產總值邁上新的大台階，達到中等發達國家水平的目標，從2020年起第一個五年，大陸年均經濟增速應爭取達到5.5%，第二個五年5%，第三個五年4.5%。在此情況下，未來五年特別是2023年，推動經濟增長重回合理區間是非常重要的任務。

楊偉民認為，今後應針對居民消費、房地產和平台經濟這三個影響大陸經濟增長的關鍵點，採取更有效、更有力度的政策措施。

他表示，擴大內需政策應從擴大投資為主轉向擴大消費為主，加快完善收入分配制度，如實行對居民讓利的金融政策，給居民減稅降費的財稅政策等。

近期，中國大陸已推出了促進房地產業發展的金融政策。楊偉民表示，應盡快制定綜合性、長期性、制度性的房地產新政。此外，應加快出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施，給平台經濟以穩定預期，盡快扭轉其發展動力減弱態勢。

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