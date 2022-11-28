曾是汙水大戶 世界褲都成功綠轉型

位於廣西首府南寧市東部的玉林市福綿區福綿鎮，曾是一個普通的農村小鎮，自從法國「解放報」的一篇題為「福綿—世界褲子之都」的文章發表後，這個小鎮逐漸成為世界矚目的地方。

中新社報導，初冬時節，走進這個距玉林市中心城區8公里的小鎮，大大小小的製衣廠隨處可見。

廣西玉林市福綿區工業園區管理委員會主任馬守江介紹，福綿區的紡織產業起步於上世紀的70年代末，以牛仔褲加工為主的福綿紡織產業，高峰期服裝企業達1600多家，從業人員約10萬人，佔整個福綿區人口的四分之一。

隨著服裝加工業的興旺，與之相伴隨的是水洗等配套產業的發達。治理前，福綿區24家水洗廠每天產生約10萬噸汙水排往南流江。

汙水經過長時間累積，讓曾經清澈的南流江面如潑墨一樣變成黑水河。因水質惡化，南流江汙染在2016年的中共中央環保督察中曾被列為廣西9個生態環境損害責任追究問題之一。如果關閉24家水洗工廠，意味著數以萬計的人將失業。

馬守江表示，汙染整治成為當地政府必須解決的難題。2016年，福綿區引進環保企業建設玉林（福綿）新滔環保產業園，實行汙染集中治理，水、電、氣、熱統一供給，汙水達標排放，24家本地水洗廠全部搬遷入園發展。

這一做法使「世界褲都」在經歷一段時間的陣痛後，產業實現轉型升級。馬守江介紹，環保要素的優質供給在推動玉林市福綿區服裝產業轉型升級的同時，也吸引了東部沿海地區產業向園區轉移，拉動上下游產業快速集聚。

台商吳妙根正是看中這一優勢，2019年初正式入駐玉林（福綿）節能環保產業園區。目前，吳妙根在玉林市設立的廣西精記拉鏈有限公司已投產。

園區將各企業的生產汙水收集並統一處理達標後排放，滿足了企業的環保要求，降低了企業治汙成本，這是吳妙根選擇玉林福綿的重要原因。

隨著企業在園區聚集的增多，玉林（福綿）節能環保產業園原有汙水處理能力和水、電、氣、熱統一供給漸顯不足。2019年9月5日，福綿區政府與廣東豪豐環保集團有限公司簽訂協議，由該企業投資建設玉林（福綿）節能環保產業園先進製造表面處理基地，項目總投資119億元（人民幣，下同）。

廣東豪豐環保集團有限公司玉林項目總經理張力表示，豪豐環保集團看中了福綿紡織產業巨大的發展空間，才決定投資上述項目。該項目建成投產後，園區汙水處理能力和水、電、氣、熱統一供給能力將增加一倍以上。項目目前已投資10億元。

馬守江表示，豪豐環保集團的加入，進一步補齊了福綿紡織產業環保和能源基礎設施不足的弱點，使園區產業鏈進一步延伸。目前，福綿區共有紡織服裝企業2800多家，年產服裝5億件（套）；年水洗服裝9億件（套）；服裝產業總產值達290億元。