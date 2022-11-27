大陸各地抗議防疫過嚴 南京有學校保護學生 不讓警察抓人
新疆防疫過當導致烏魯木齊市大火救援不及燒死10人，引爆大陸各地怒火，多處出現悼念死者、聲援烏魯木齊與要求解封的聚集事件，除上海外，南京也傳出有學生聚集抗議，並有學校保護學生阻撓警察抓人行動。
網傳在南京鐘樓也發生學生群聚上街悼念新疆烏魯木齊火災死者，並要求無限制的封控解封，事後警察要調取某校的監控憑此抓捕涉事的學生，但學校說監控壞了，阻撓警察抓人，而且始終拒絕警察入學校。
網友還稱，學校一直在保護學生，「在鐘樓附近原本的燈是很亮的，但今天的燈特別暗，就是因為領導把燈都關了，避免學生的臉被看到」。
大陸採取嚴格封控措施，疫情近三年來，許多大學院校宿舍一封就是數月、半年，導致實體課程根本無法上，線上課程又時有時無，許多學校學生採取自救方式，紛紛要求解封，網路還傳出多達60多所院校，包括北大、復旦、武大、浙大等一流學府發起的「大學生有希望2.0版本」行動。
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