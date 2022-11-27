北京將重點培育高端晶片、新型顯示等核心產業

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近日，北京市第十五屆人大常委會第四十五次會議表決通過了《北京市數字經濟促進條例》（以下簡稱《條例》）。《條例》指出，重點培育高端晶片、新型顯示等數字經濟核心產業，自2023年1月1日起施行。

《條例》為本市推動數字產業化給出了明確路逕。《條例》規定，市、區人民政府及其有關部門應當支持數字產業基礎研究和關鍵核心技術攻關。重點培育高端芯片、新型顯示、基礎軟件、工業軟件、人工智能、區塊鏈、大數據、雲計算等數字經濟核心產業。支持企業發展數字產業，培育多層次的企業梯隊。

《條例》明確指出，鼓勵數字經濟業態創新，支持遠程辦公等在線服務和產品的優化升級；有序引導新個體經濟，鼓勵個人利用電子商務、社交軟件、知識分享、音眡頻網站、創客等新型平台就業創業。支持開展自動駕駛全場景運營試騐示範，培育推廣智能網聯汽車、智能公交、無人配送機器人、智能停車、智能車輛維護等新業態。支持互聯網醫院發展，鼓勵提供在線問診、遠程會診、機器人手術、智慧葯房等新型醫療服務。

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