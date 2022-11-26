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陸國台辦回應「九合一」選舉：反映台灣主流民意

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者陳政錄／攝影

九合一選舉結果出爐，民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席。大陸國台辦發言人朱鳳蓮26日晚間回應表示，這一結果反映了台灣島內「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，並稱大陸將繼續推動兩岸關係和平發展、融合發展，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉。

據大陸官媒新華社晚間11時許報導，朱鳳蓮說，「我們注意到這次選舉的結果。這一結果反映了島內求和平、求穩定、要過好日子的主流民意」。

朱鳳蓮表示，大陸將繼續團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，共創中華民族偉大復興的光明未來。

九合一選舉結果出爐，國民黨拿下13縣市，民進黨則僅剩五席。

九合一選舉 朱鳳蓮 民進黨

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