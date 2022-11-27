鋰電熱 吸引跨界投資潮

不到一個月內，已經有四家來自珠寶、電商和礦產行業的公司，投資上億元切入火熱的鋰電行業，希望能搭上這一高增長的順風車。

財新網報導，今年以來包括房地產、造紙業、影視、醫療行業在內的30多家上市公司跨界進入鋰電領域，但火熱近兩年的鋰電，正面臨產能過剩和周期性風險。

鐵礦石生產商大中礦業是最新一例大手筆進軍鋰電的公司。11月25日，公司宣布與聯合投資主體簽署框架合作協議，在內蒙古赤峰投資約200億元，建設包含鋰鹽、負極材料一體化、新能源電站等項目的鋰電全產業鏈低碳產業園區。

證券日報報導，香頌資本執行董事沈萌表示，跨界的第一個風險是比較優勢和機會成本，如果上市公司沒有從事鋰電池業務的專業經驗和能力，雖然短期在資本市場上對股價有刺激作用，但業務本身可能會出現收益率較低甚至虧損的可能，不僅沒能分享政策和發展紅利，還將失去其他收益機會。