中國宏觀論壇發布預測 今年經濟成長恐降至3.3%

大陸年初將今年經濟成長目標設定為5.5%左右，但中國宏觀經濟論壇26日發布的預測報告指出，在「三重壓力」（指：預期轉弱、需求收縮、供給衝擊）和「超預期因素」衝擊之下，2022年中國經濟實現了「弱企穩」，預計全年將增長3.3%，建議應將2023年經濟增長目標設定為5%。

華爾街日報指出，中國近期新增新冠病例數量創下紀錄高點，官方推動更精準防控、以避免破壞經濟的方式抗疫的努力受到考驗。

諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）周三在一份報告中說，中國大陸有80多個城市正在為抗擊新冠高感染率而奮戰，而上海封控期間這一數字只有50個。該公司表示，這80個城市創造了中國一半的GDP，出口約佔中國總出口量90%。

據上海《第一財經》報導，中國發展研究基金會副理事長劉世錦在發布會上表示，如果大陸2023年上半年能夠大步或全面擺脫疫情衝擊的影響，各項穩增長措施落實到位，尤其是改革開放加大力度，「穩預期、穩信心」見到成效，應力爭2022~2023年兩年平均增速達到5%左右。

大陸全國政協經濟委員會副主任楊偉民也強調，中國大陸明年非常重要、非常艱巨的任務，就是促進經濟增長重回合理區間。

楊偉民說，大陸今年前三季經濟增長3%，這肯定不是在合理區間。經濟增長持續滑出合理區間，對經濟內在機理的衝擊很大，對經濟發展後勁的影響很大，必須及時扭轉。

他認為，中國大陸明年的政策措施要聚焦在影響增長的關鍵點上，當前影響中國經濟增長的關鍵點為居民消費、房地產和平台經濟。

「目前的需求收縮主要是居民消費的收縮，內需不足也主要是居民消費不足，再考慮到居民購房消費的大幅度萎縮，居民的總消費已經出現了收縮」。