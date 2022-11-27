陸合資企業掀電動車研發賽 通用、本田等合作品牌展開新一輪投入

大陸電動車，步伐相對緩慢的多家合資車企正開啟新一輪「加速鍵」，今年10月以來，包括通用、福斯、本田等多家外資品牌的合資車企，均在技術、新車型研發、資本開支等方面展開了新一輪投入。

中國證券報報導，在「2022科技展望日」上，通用汽車展示了在奧特能（Ultium）全球電動平台一年多來的最新進展，並發布了有關大陸市場的電氣化與智慧化布局。

通用汽車董事長博拉表示，通用汽車已決定在2020年至2025年間，向電動車和自動駕駛領域投資超過350億美元。

在大陸市場方面，通用汽車全球執行副總柏歷提到，通用汽車將於2025年底前在大陸推出超過15款基於奧特能平台的電動車型，並於明年推出全新軟體平台，全面推進電動化與智慧網聯化。

上汽通用汽車總經理王永清進一步表示，上汽通用汽車正不斷加大戰略投入，在去年宣佈投資人民幣500億元的基礎上新增人民幣200億元投資，計畫到2025年在電動化、智慧網聯化等新技術領域的總投入達人民幣700億元。在電動車新車型方面，2023年將有4款全新奧特能平臺的新能源車型與消費者見面，未來5年上汽通用三大品牌累計將有超過10款純電產品落地。

福斯集團旗下軟體公司CARIAD，今年10月宣佈投資約人民幣168億元，與國內智慧駕駛晶片公司地平線成立合資企業，以此加快面向大陸市場的高級駕駛輔助系統和自動駕駛系統開發進程，這也是大眾集團進入中國40年來最大的一筆單項投資。