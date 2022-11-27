自主品牌市占 衝破50%

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

銀河證券監測顯示，2022年10月境內自主品牌零售銷量達94.96萬輛，年增22%；市場占有率突破50%，上升至51.5%。與此同時，包括美系、德系、日系等合資品牌的當月乘用車零售銷量與上年同期下降幅度均超過5%。

中國證券報報導，銀河證券分析師石金漫認為，自主品牌近年憑藉在新能源車等產品上的快速替代，實現了對合資品牌的快速追趕，各自主品牌透過趨於成熟的內外飾設計與高科技裝備趕超同級別合資車。與此同時，包括上汽通用、「南北福斯」等在內的合資品牌車企的市場統治力仍在下降。

在全球汽車產業邁入電動化、智能化、網聯化的背景下，中國市場的重要性也愈發凸顯。以福斯為例，公開數據顯示，2021年福斯全球銷量與上年相比下滑6%至858萬輛，其中大陸市場銷量與上年相比下滑14%至330萬輛。

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