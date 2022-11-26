上海立法明確禁止群租 加大對「二房東」監管

上海市人大常委會23日通過《上海市住房租賃條例》，將加大對個人「二房東」的監管力度，同時禁止群租，禁止將違法建築、擅自改變使用性質的房屋用於出租，並設定規範租賃行為的條款，平衡租賃雙方權利義務關係。《條例》將於2023年2月1日起施行。

《條例》進一步要求開立租金監管專用帳戶，並按規定將相關資金存入該帳戶。同時，從事住房租賃經營活動的「二房東」轉租房屋達到規定數量，必須辦理市場主體登記。

據成都商報旗下紅星新聞援引上海一名租房仲介指，群租房最早集中出現在北京、上海這些房租較貴的一線城市，人們追求低廉的房租價格而選擇群租房。但是群租房人員超出合理容量，會出現消防、衛生健康、治安等各種各樣的問題。

該仲介說，禁止群租的規定很明確，比如對人均居住面積、房間居住人數有限制，廚房、洗手間不得改造等。這些規定在房屋仲介行業已經深入人心。

上述仲介稱，目前，房屋仲介和房東一般都不會出租群租房，一方面因為群租房收益不高，同時面臨被舉報拆除和處罰的風險。「但是，有一些客戶將租來的房子用作員工宿舍，可能存在超出房間限制人數的情況，也會與客戶講明風險，因為可能會面臨鄰居的舉報」。

據《條例》，上海加強市場主體管理，規範住房租賃市場秩序。針對二房東，《條例》規定，個人以營利為目的轉租房達到規定數量，需依法辦理登記。

對此，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，此次政策明確，住房租賃企業、房地產經紀機構應當具備與經營規模相適應的自有資金、專業人員、管理制度和風險防控能力。該表述具有積極的意義，也和這兩年長租公寓企業暴雷等事件有密切關係。