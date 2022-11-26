富士康鄭州廠大暴動！廠區補貼4萬平眾怒 事件始末一次看
image source：翻攝自推特
文／陳羿郿
鴻海旗下集團富士康鄭州廠11月22日晚間爆發大規模衝突，起因是新招募員工不滿合約遭資方擅自更改，加上廠區隔離環境與條件不佳，引發數百名員工在廠區發動「維權」行動，事件延燒至24日，在富士康承諾發放人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）後，抗爭人潮才逐漸散去恢復平靜。
新員工不滿「合約變卦」掀暴動
綜合外媒報導，鄭州富士康廠區發生的嚴重衝突，導火線是新進員工不滿廠方更改合約內容，其中一項是全勤獎金原先可領3,000元人民幣（約新台幣1.2萬元），卻變成需要再多做60天工才能夠取得，讓員工們感到憤怒，擔心薪資被拖欠、待遇被砍。此外，廠區也傳出員工大規模感染，但隔離環境與條件不佳，才引發此次勞工大規模抗爭。
多段影片中可看到，民眾遭到警方用催淚彈鎮壓，員工們則用滅火器反擊，畫面非常混亂，還有警車玻璃被砸碎。
突发！网友投稿— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 22, 2022
郑州富士康从全国各地新招聘的员工，说是被富士康欺骗现在已经在富士康大门门口聚集要一起冲出富士康 pic.twitter.com/fDqCgtzdiH
北京时间上午九点三十八分— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) November 23, 2022
富士康员工与身穿防护服的警察持续对峙中 pic.twitter.com/8ENh7p3wTh
「鄭州富士康」一週聲量破萬筆
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，近一週內關於「鄭州富士康」的聲量趨勢共有14,267筆。11月24日來到最高點有9,246筆聲量，鴻海集團於當日晚間發布三點聲明，承諾薪資一定會符合原先公告。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
三點聲明如下：
第一、22日晚間起，鄭州園區部分新進同仁因對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關同仁溝通說明。
第二、網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，在此特別澄清並無此事，新進同仁入住前，這些宿舍都是經過特別環境消殺，且經過政府驗收核可，方能安排新進員工入住，並沒有與原來的員工混住之情形。
第三、對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生。
富士康發人民幣1萬元平眾怒
為了平息這場暴動，富士康承諾發放欲離職返鄉員工每人人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），抗爭人潮才逐漸散去恢復平靜。然而，有員工在推特爆料，參與這場抗議的離職人員，將被大陸政府列入「永不錄用黑名單」，未來難以進入大型電子企業，恐面臨無工可打的窘境。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月18日至2022年11月24日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『鄭州富士康』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
延伸閱讀
✎ 「蔣爸」蔣尚義是誰？76歲接鴻海半導體策略長 網路掀近3千筆聲量
✎ 網友心中的「幸福企業」必備10大公司福利 年終尾牙拔得頭籌
跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？
小孩子才慢慢爬文搜尋！
聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】
一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8
縣市首長當選率分析？快來【選戰溫度計】
九合一大選熱門話題：https://2022election.dailyview.tw/
想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】
給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言