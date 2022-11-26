富士康鄭州廠大暴動！廠區補貼4萬平眾怒 事件始末一次看

image source：翻攝自推特

文／陳羿郿

鴻海旗下集團富士康鄭州廠11月22日晚間爆發大規模衝突，起因是新招募員工不滿合約遭資方擅自更改，加上廠區隔離環境與條件不佳，引發數百名員工在廠區發動「維權」行動，事件延燒至24日，在富士康承諾發放人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）後，抗爭人潮才逐漸散去恢復平靜。

新員工不滿「合約變卦」掀暴動

綜合外媒報導，鄭州富士康廠區發生的嚴重衝突，導火線是新進員工不滿廠方更改合約內容，其中一項是全勤獎金原先可領3,000元人民幣（約新台幣1.2萬元），卻變成需要再多做60天工才能夠取得，讓員工們感到憤怒，擔心薪資被拖欠、待遇被砍。此外，廠區也傳出員工大規模感染，但隔離環境與條件不佳，才引發此次勞工大規模抗爭。

多段影片中可看到，民眾遭到警方用催淚彈鎮壓，員工們則用滅火器反擊，畫面非常混亂，還有警車玻璃被砸碎。



















「鄭州富士康」一週聲量破萬筆

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，近一週內關於「鄭州富士康」的聲量趨勢共有14,267筆。11月24日來到最高點有9,246筆聲量，鴻海集團於當日晚間發布三點聲明，承諾薪資一定會符合原先公告。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統



三點聲明如下：

第一、22日晚間起，鄭州園區部分新進同仁因對工作津貼認知疑慮提出訴求，公司強調對於津貼一向按合約內容履行，並會持續向相關同仁溝通說明。

第二、網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，在此特別澄清並無此事，新進同仁入住前，這些宿舍都是經過特別環境消殺，且經過政府驗收核可，方能安排新進員工入住，並沒有與原來的員工混住之情形。

第三、對於暴力行為，公司會持續跟員工以及政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

富士康發人民幣1萬元平眾怒

為了平息這場暴動，富士康承諾發放欲離職返鄉員工每人人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元），抗爭人潮才逐漸散去恢復平靜。然而，有員工在推特爆料，參與這場抗議的離職人員，將被大陸政府列入「永不錄用黑名單」，未來難以進入大型電子企業，恐面臨無工可打的窘境。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年11月18日至2022年11月24日。