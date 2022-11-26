人行挺銀行放貸 陸房市利多

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行大陸央行）昨（25）日宣布，決定於12月5日降準1碼，包括股市、債市、房市開始預熱。市場分析，此次降準營造適宜流動性環境，從多個角度利多市場。

這是人行年內第二次出手降準，且為全面降準，中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，此次降準主要是當前流動性偏緊的局面釋放流動性，降準幅度不大，但對房地產有利，支持銀行放貸。

58安居客房產研究院分院院長張波分析，房地產市場下行壓力持續存在，「保交樓」全面提速，必然需要配套資金投入，主要是商業銀行信貸，此次降準的必要性十分明顯。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，降準對銀行在房地產開發、銷售、保交樓、發債等領域給予支持，具積極作用。

房地產 中國人民銀行 大陸央行

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