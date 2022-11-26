人行挺銀行放貸 陸房市利多
中國人民銀行（大陸央行）昨（25）日宣布，決定於12月5日降準1碼，包括股市、債市、房市開始預熱。市場分析，此次降準營造適宜流動性環境，從多個角度利多市場。
這是人行年內第二次出手降準，且為全面降準，中泰證券首席經濟學家李迅雷表示，此次降準主要是當前流動性偏緊的局面釋放流動性，降準幅度不大，但對房地產有利，支持銀行放貸。
58安居客房產研究院分院院長張波分析，房地產市場下行壓力持續存在，「保交樓」全面提速，必然需要配套資金投入，主要是商業銀行信貸，此次降準的必要性十分明顯。
易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，降準對銀行在房地產開發、銷售、保交樓、發債等領域給予支持，具積極作用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言