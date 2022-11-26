陸降準1碼 放錢2.2兆元

就在大陸總理李克強提出「適時適度運用降準等貨幣政策工具」預告降準兩天後，中國人民銀行（大陸央行）昨（25）日宣布，決定於12月5日全面降準1碼（降低金融機構存款準備金利率0.25個百分點），共計釋放長期資金約人民幣5,000億元（新台幣2.2兆元）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為7.8%。

這次宣布全面降準0.25個百分點，主要因大陸面對疫情多地蔓延、房地產市場需求低迷，經濟穩成長的壓力增大。因此，降準帶來最關鍵的影響是有助股市、房市、債市形成持續推進寬鬆信用的預期，提振市場信心。而12月5日上路實施的時機，則是為了因應美國聯準會升息和緩解年末流動性緊張。

這是繼4月之後，今年內第二度降準。人行解讀，這次降準有三大目的：一是保持流動性合理充裕，保持貨幣信貸總量合理增長，落實穩經濟政策措施，加大對實體經濟的支持力度，支持經濟質的有效提升和量的合理增長。

二是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。

三是降低金融機構資金成本每年約人民幣56億元，透過金融機構傳導促進降低實體經濟融資成本。