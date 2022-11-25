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大陸央行全面降準 共計釋放長期資金2.2兆

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國人民銀行25日宣布，決定於12月5日降準1碼（降低金融機構存款準備金率0.25個百分點）。美聯社
中國人民銀行25日宣布，決定於12月5日降準1碼（降低金融機構存款準備金率0.25個百分點）。美聯社

為向低迷的市場注入活水，中國人民銀行25日宣布，決定於12月5日降準1碼（降低金融機構存款準備金率0.25個百分點），共計釋放長期資金約人民幣5,000億元（新台幣2.2兆元）。

華爾街見聞報導，中信證券表示，預計隨著降準的落地，有可能會推動未來貸款市場報價利率（LPR）報價進一步下行，從而進一步引導實體經濟融資成本的下降。

中國人民銀行表示，加大穩健貨幣政策實施力度，著力支持實體經濟，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，支持重點領域和薄弱環節融資，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

實體經濟 中國人民銀行 人民幣

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