保衛地球！ 大陸計畫10年內實施「地外小行星防禦任務」

中國大陸近年來積極投入太空探索任務，如今更要加入「保衛地球」的行列。中國探月工程總設計師吳偉仁透露，為防止可能發生的小行星撞擊地球事件，中國已在制定發展規劃，將在未來10年內實施地外小行星防禦任務。

大陸2004年正式開展月球探測工程。2020年12月17日，「嫦娥五號」返回器攜帶月球樣品，成功返回地球。對於目前正在實施中的探月工程四期任務，吳偉仁接受央視採訪時表示，探月工程四期將包括嫦娥六號、嫦娥七號和嫦娥八號任務，這三個任務將在未來10年內陸續實施。其中，嫦娥六號任務計劃於2025年前後實施。

吳偉仁指出，嫦娥六號準備在月球背面採樣返回，若能成功，將是人類的第一次。

「在月球南極有些很深的洞穴，我們認為可能是有水的，我們希望嫦娥七號能夠用飛躍器，著陸以後能夠飛到這1到2個洞裡面去現場勘查，看能不能找到水」，吳偉仁說。

2028年前後，大陸將發射嫦娥八號，並與嫦娥七號共同組成中國月球南極科研站的基本型。吳偉仁表示，大陸希望能和一些國家在2035年前共同建成月球國際科研站。

他並透露，中國正在論證，以月球為主要基地，建立「月球互聯網」，可以在地月及星際之間實現數據信號中轉、導航、遙感等功能，並在未來應用於火星。

吳偉仁進一步指出，未來10到15年，中國將通過附著採樣的方式，對小行星進行採樣。同時，為防止可能發生的小行星撞擊地球事件，中國已在制定發展規劃。

吳偉仁稱，中國大陸準備實施一次對小天體防禦的任務。亦即瞄準一個幾十米的小天體，希望能在1,000萬公里左右發射一個撞擊器，改變其軌道，「這是未來10年之內我們要實施的」。

展望未來，吳偉仁說，「我們希望能夠走到太陽系的邊緣地區。那麼，邊緣地區的太陽風和宇宙風交界的地方是什麽樣子？當然一般認為這是在150億公里的地方，我們希望能夠發射中國的探測器，在這個位置上能夠對太陽系的邊緣進行探索。」