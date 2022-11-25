大陸啟動實施個人養老金制度 36地先行試點

大陸人力資源社會保障部（簡稱人社部）今（25）日宣布，個人養老金制度啟動實施，在北京、上海、廣州、西安、成都等36個城市先行試點，年繳費上限人民幣1.2萬元，可享稅收優惠。

大陸的個人養老金制度，是指政府鼓勵個人向專門帳戶進行繳費，個人依據自身風險收益特徵，選擇相應的、符合條件的養老金融產品進行投資，以積累養老金資產的制度安排 。

該制度最早是1991年《國務院關於企業職工養老保險制度改革的決定》中提出：逐步建立起基本養老保險與企業補充養老保險和職工個人儲蓄性養老保險相結合的制度。但是，作為第三支柱的個人儲蓄性養老保險並沒有很好地發展起來 。

個人養老金屬於補充養老保險制度。人社部指出，36個試點城市可透過大陸國家社會保險公共服務平台、全國人社政務服務平台、電子社保卡「掌上12333APP」等大陸全國統一線上服務入口或商業銀行等管道建立個人養老金帳戶，透過商業銀行開立個人養老金資金帳戶。兩個帳戶開立後，就可向資金帳戶繳費、購買個人養老金產品，年繳納上限人民幣12,000元，繳費即可享受稅費優惠。

大陸個人養老金帳戶可購買包括儲蓄存款、理財產品、商業養老保險和公募基金等，具體金融產品由金融監管部門確定，並將公佈產品名單。

大陸人社部指出，個人養老金不同於基本養老保險，是政府支持、個人自願參加、市場化運營的補充養老保險制度。首批開辦個人養老金業務的金融機構包括6家國有大型商業銀行、12家股份制銀行、5家城市商業銀行、11家理財公司、14家證券公司、7家獨立基金銷售機構和6家保險公司等。