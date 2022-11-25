占GDP 21.1％地區處封控 野村下調陸經濟增長預測

大陸近日感染新冠人數續創歷史新高，各地防疫措施收緊，恐對經濟復甦造成新一波壓力。對此，野村下調中國大陸今、明兩年經濟增長預測，將中國大陸今年經濟增長預測由2.9％下調至2.8％，明年的預測由4.3％下調至4％。

據野村的封控指數顯示，目前占中國大陸GDP 21.1％的地區仍處於封控之中，高於10月底時的9.5％。野村認為隨著新冠病例激增，中國大陸的重新開放之路可能緩慢、痛苦而且崎嶇。

據香港經濟日報，野村經濟學家發表報告，該行認為新冠病例的增多可能會使大陸政府不願迅速放鬆防疫管控措施，從而出現「進退兩難」的情況。

此外，中信里昂此前表示，大陸早前公布放鬆防疫措施的背景下，上周新冠新增確診及封城地區的數量持續急升，受疫情影響的城市更占中國GDP的比重達到68.9％，創年初至今新高，故對大陸目前經濟復甦保持審慎。

中信里昂指出，大陸工業生產活動總體疲弱，鋼材相關營運率和水泥出貨量走弱。出行數據更大受打擊，貨運流量、地鐵運載力和國內航班均進一步惡化。雖然大陸房地產市場有輕微改善，但仍低於歷史水平。

中信里昂指出，大陸整體房市銷售由上周跌36.1％，降至跌27.5％，按周則回升8.8％。另外，電影票房低迷，汽車銷量亦見下滑，表現更低於2019及2020年，故對大陸目前經濟復甦保持審慎。

大陸昨（24）日新增3,041宗本土確診及29,654宗本土無症狀感染，合計32,695宗，感染人數續創歷史新高。新華社24日發文稱，疫情傳播範圍和規模或進一步擴大，必須堅持防疫不動搖不走樣。