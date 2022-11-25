恒大11宗地遭武漢政府無償收回 將提出行政覆議
大陸地產開發商恒大24日晚間發布公告稱，武漢市江夏區政府作出一個行政決定，無償收回恒大武漢科技旅遊城項目11宗土地。恒大表示，正與武漢市江夏區政府進行溝通，並將就此事提出行政覆議以保障該公司合法權益。
恒大原計劃將該項目打造成大型文旅綜合體，已投入人民幣21億元建設約24.2萬平方公尺的文化旅遊配套項目。
據證券時報，該決定書僅針對該專案的其中11宗土地，不涉及該專案的其它地塊。該專案總計24宗土地，淨用地面積5065.8畝。本次被江夏區政府無償收回的11宗土地涉及淨用地面積2071.3畝。
2017年12月，中國恒大以人民幣56億元購買該專案，在2018年3月開始動工建設，恒大就該專案開發建設情況與武漢市江夏區人民政府有持續溝通。
截至目前，該專案已開工約126.1萬平方公尺，已銷售64.9萬平方公尺（5330套房），已交樓36萬平方公尺（2654套房），未交樓28.9萬平方公尺（2676套房）。
恒大披露，目前，該專案保交樓共12個批次，其中10個批次已正常施工，另外2個批次處於恢復施工過程。
為把該項目打造成大型文旅綜合體，恒大投入人民幣21億元建設約24.2萬平方公尺的文化旅遊配套專案，包括六國溫泉館、五星級酒店、兒童遊樂城、兒童體驗城、兒童玩具反鬥城、博物館、商業街、婚禮莊園、運動中心、飲食中心等，目前絕大部分單體建築外立面已完成，個別單體內裝修基本完成。
因此，建設即將完工且與武漢江夏區政府有持續溝通的專案，卻遭遇11宗土地被突然無償收回情況，恒大似乎並不太理解。
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