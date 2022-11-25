陸首台氫燃料電池機車 安全運行突破2萬公里
由中車大同電力機車公司（簡稱「中車大同公司」）研製的中國大陸首台氫燃料電池混合動力機車安全運行突破2萬公里，這是中國大陸氫能源動力裝備市場化應用的又一階段性成果。
中新社報導，24日，中車大同公司總經理付擁軍表示，上述氫燃料電池混合動力機車自2021年試運行以來，在錦白鐵路線上已安全運行20384公里，經受了攝氏零下30度極低氣溫和32攝氏度高溫的考驗，累計完成調車作業7127鈎，完成機車牽引總重428萬噸公里，總耗電15.29萬千瓦時，節省燃油消耗約110噸，減少碳排放約350噸。
錦白鐵路位於內蒙古自治區赤峰市，是蒙煤東運出海的重要運輸通道。當地冬季氣候嚴寒，對機車運行性能要求較高。
付擁軍說，上述氫燃料電池混合動力機車在2萬公里的運行考核中適應了多氣候工作環境，各項指標高於考核指標，驗證了氫能源在鐵路機車裝備領域的可行性，標誌著中國大陸軌道交通裝備在新能源領域完成了由產品開發到實際應用的重大跨越。
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