上海打造未來產業藍圖 目標5000億人民幣產值

上海市經濟和信息化委員會主任吳金城23日表示，上海將全力打造具有世界影響力的未來產業創新高地，爭取到2030年，讓未來產業產值達到5000億元（人民幣，下同）左右。

綜合中新社、新華社報導，吳金城在23日上海市政府記者會作上述表示，他還說明「上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案」的有關情況。

據介紹，上海謀劃未來產業布局方向，主要考慮五個標準：技術的前沿性、需求的突破性、影響的顛覆性、價值的戰略性和前景的爆發性。根據「方案」內容，上海結合產業創新發展基礎優勢，提出未來健康、未來智能、未來能源、未來空間和未來材料五大方向。比如，在氫能領域，計畫到2025年，建設各類加氫站70座左右，建成3到5家國際一流創新研發平台，燃料電池汽車保有量突破1萬輛，氫能產業鏈產業規模突破1000億元。

圍繞五大未來產業集群，上海計畫建設15個左右未來產業先導區，攻關一批核心部件，推出一批高端產品，形成一批「中國標準」。

吳金城表示，這些先導區將在若干個細分產業領域發揮引領示範作用，在產業發展路徑模式、制度政策上探索創新，成為未來技術策源地、基礎研究發源地。

吳金城指出，如果說『3+6』新型產業體系（積體電路、生物醫藥、人工智慧三大先導產業，以及電子信息、生命健康、汽車、高端裝備、先進材料、時尚消費品六大高端產業）是上海產業發展的「今天」，數位經濟、綠色低碳、元宇宙、智慧終端等新賽道領域是上海產業發展的「明天」，未來產業就是上海產業發展的「後天」，這些領域融合演進，為上海建設現代化產業體系不斷增添新的內涵、注入新的動能。

他指出，未來產業是技術和市場都還處於孕育期的產業，需要探索最優技術路徑、加快發展壯大；並且，未來產業涉及的領域在全球產業競爭合作中具有戰略意義，將促進形成國際標準，樹立行業風向標。