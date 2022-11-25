深圳羅湖區 打造深港深度融合

2022年深圳市羅湖區招商大會24日舉行。會上，深港深度融合發展片區「一帶三核」空間布局亮相，約100萬平方公尺優質產業空間對外招商。

中新社報導，深港深度融合發展片區將打造國際消費樞紐引領區、深港科技服務業跨境合作區、深港先進製造業協同發展區，推動深港在商貿消費、商務服務、特色金融、科技服務等領域開展深度合作，打造深港現代商貿升級合作區。

深圳市羅湖區副區長夏東表示，該片區以羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸為核心，面積約9.5平方公里，是深圳與香港陸地接壤面積最大的區域；區內有1個高鐵站、1個長途汽車站、7條軌道，與香港東鐵線無縫接駁，1小時直達香港島。此外，該區共有5塊儲備土地，總占地面積超16公頃，明年預計釋放9.6公頃。

在金融方面，羅湖將加快深港跨境消費、投資、支付、徵信創新，繼續在深港金融規則銜接方面先行先試，對新設立的外資金融機構給予落戶獎和開辦費，最高扶持1100萬元（人民幣，下同）。

在商務服務業方面，羅湖以會計、諮詢等作為深港產業深度融合發展的突破口，對新引進的港資商務服務業企業，最高扶持200萬元；鼓勵同港澳設立聯營企業，一次性獎勵50萬元。

接下來，將加快推進羅湖口岸、文錦渡口岸地區整體升級改造，推動深港融合發展交流中心、深港青年創客中心等民生項目實施。