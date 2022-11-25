陸養老保險 參保人數達10.5億

目前中國大陸基本養老保險參保人數達10.5億人。隨著個人養老金實施辦法、財稅政策、金融產品規則等陸續推出，中國特色的個人養老金制度體系初步構建。個人養老金信息管理服務平台對接測試進展順利，基本具備上線運行能力，首批參與個人養老金業務的金融機構已經確定，個人養老金產品陸續推進。

中新社報導，大陸人力資源和社會保障部副部長李忠23日在2022金融街論壇年會「全球視野下的國民多元化養老金融體系展望」平行論壇上，作上述表示。

中國大陸養老保險體系包括三大支柱，第一支柱是基本養老保險；第二支柱是企業年金和職業年金；第三支柱是個人儲蓄性養老保險和商業養老保險等。

李忠表示，個人養老金的實施要堅持統籌規劃。大陸社會保障制度改革已進入系統集成、協同高效階段，需堅持系統思維，提高統籌謀劃和協調推進能力，發揮好第一支柱基本養老保險的主體作用，發展第二支柱企業年金和職業年金，創新政策措施，提高制度吸引力，擴大企業年金覆蓋面，推動個人養老金制度落地實施，促進第三支柱規範發展，實現一二三支柱統籌協調、相互銜接、整體推進。

李忠說，個人養老金是適合中國國情、政府政策支持、個人自願參加市場化運營的補充養老保險。要注重發揮官方引導作用，合理畫分官方、單位和個人的責任，利用稅收優惠等支持政策，引導具備條件的人員參加。

中國銀行保險監督管理委員會人身險部主任陳映東表示，當前中國大陸居民存款已經超過人民幣110兆元，社會財富轉化為長期養老資金的潛力巨大，為第三支柱發展提供良好基礎。

陳映東說，銀保監會將繼續堅持普惠、長期、穩健的原則，深化商業養老金融改革創新，支持金融機構特別是專業的養老金融機構。