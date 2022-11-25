陸企合作沙國 推中東北非能源轉型

聯合報／ 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸企業崑崙數智科技有限責任公司與沙烏地阿拉伯公共投資基金支持設立的易達資本23日在利雅德簽署合作備忘錄，雙方將攜手促進中東和北非地區石油、天然氣等能源行業的數位化轉型。

新華社報導，兩家公司發布聲明稱，作為全球油氣資源儲備最豐富的地區之一，中東北非區域能源數位化潛力巨大。根據合作備忘錄，雙方第一個合作項目將在沙烏地阿拉伯啟動。預計未來8至10年，該合作項目收入規模將達20億美元。

根據合作備忘錄，雙方將利用崑崙數智在相關領域的技術優勢，以及易達資本在中東北非地區的資源優勢，提供油氣行業數位化解決方案，推動沙烏地阿拉伯能源行業上游產業及油田、氣田生產環節技術升級，助力沙烏地阿拉伯實現「2030願景」中能源信息化和產業數位化的目標。

崑崙數智是中國石油集團下屬科技公司。易達資本是由沙烏地阿拉伯公共投資基金支持設立的專業投資機構，致力於推動中國大陸領先科技企業到海灣國家落地發展。

沙烏地阿拉伯 中東

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