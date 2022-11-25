多家商業銀行 為房企提供授信

在中國大陸官方支持房地產的金融「組合拳」落地之後，多家商業銀行密集為房企提供授信。24日，碧桂園控股有限公司與中國郵政儲蓄銀行簽約建立長期戰略合作關係。

此次合作內容為，，郵儲銀行將為碧桂園提供不超500億元（人民幣，下同）意向性授信額度。授信範圍包括但不限於房地產開發貸款、併購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等；以及也為購買甲方及其控股、關聯的項目公司開發的房地產項目房屋的業主，提供按揭貸款授信。

中新社報導，當日，碧桂園還將與工行、中行簽約。大陸媒體援引知情人士的話說，大陸三家國有大行給予碧桂園總授信額度將超千億元。

23日，中國農業銀行與中海發展、華潤置地、萬科集團、龍湖集團、金地集團五家房企舉行銀企戰略合作協議簽約儀式。銀企各方將在房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、債券承銷與投資等業務方面，進一步加深合作，建立長期穩定的合作關係。

同日，交通銀行為萬科、美的置業合計提供1200億元意向性授信額度。中國銀行也與萬科簽署戰略合作，提供不超過1000億元的授信額度。

目前除了銀行與房企之間的合作更加深入外，「第二支箭」（債券融資支持工具）對民營房企的資金支持也逐步落地。日前首批民營房企的支持落地。中債增進公司擬分別支持龍湖集團、美的置業、金輝集團三家民營房企發行20億元、15億元、12億元中期票據，後續將根據企業需求提供持續增信發債服務。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水認為，根據近期大陸官方發出的政策信號，大陸全國性商業銀行要增強責任擔當，發揮頭雁作用。後續會有更多銀行、房企簽署合作協議，增加房地產貸款投放。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，目前獲得授信的房企，以優質的、經營較為穩健的企業為主。預計在11月下旬和12月，其他一些大中型房企也將獲得更大的支持，行業流動性將進一步改善。