大陸商務部長就涉台問題 向戴琪表達「嚴正關切」

大陸商務部長王文濤上周五在泰國曼谷APEC會議期間曾會見美國貿易代表戴琪。大陸商務部發言人束玨婷24日在例行記者會中表示，王文濤對美方推出的對華貿易投資限制措施、涉台問題等表達嚴正關切。但她未進一步說明，王文濤究竟針對哪些「涉台問題」表達關切。

行政院政務委員兼經貿總談判代表鄧振中24日表示，出席APEC期間曾與戴琪對話，兩人有討論到台美重要工作的推動，包括「台美21世紀貿易倡議」的談判工作，雙方檢討了從去年6月開始推動到目前的進度，都覺得相當滿意。

本月8日至9日，台美曾就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約市舉行實體會議。

對於王文濤18日會見戴琪，束玨婷說，此次會見是在中美兩國元首會晤後，雙方經貿部門負責人的面對面會談。她形容，會談是「坦誠、專業、建設性的」，雙方就彼此關切的中美經貿問題和多邊、區域經貿合作進行了討論。

束玨婷表示，會談中，王文濤提出雙方應相互尊重，求同存異，開展建設性合作，並在互信基礎上找到解決問題的具體路徑。王文濤並建議雙方考慮對開放、包容、促進團結合作的地區經濟合作倡議均持開放態度。

王文濤還向戴琪說明中共廿大有關情況，強調中方將堅持「中國式現代化」，堅持對外開放，堅持持續改善營商環境，堅持和平發展。雙方同意繼續保持溝通。

束玨婷指出，中方認為，雙方面對面交流有助於加深相互了解，加強協調。下一步，大陸將落實好兩國元首會晤達成的重要共識，希望美方與中方一道，推動中美經貿合作早日重回健康穩定發展軌道。

此外，針對外商投資情況，束玨婷在記者會中稱，2021年中國製造業吸收外資金額337.3億美元，年比增長8.8%。今年繼續保持良好勢頭，例如，德國巴斯夫廣東湛江一體化基地開工建設、空中巴士中國研發中心落戶蘇州工業園區等。

她強調，廿大報告提出，堅持把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展。做好製造業引進外資工作，對於促進中國製造業轉型升級、更好融入全球產業鏈供應鏈體系具有十分重要的意義。

束玨婷表示，下一步，商務部將深入貫徹落實廿大精神，會同各地方各有關部門，做好支持跨國公司在華投資製造業政策的落實工作。